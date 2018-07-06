Сибирячки бросились рисовать краской модные веснушки
Новосибирские визажисты начали рисовать на девушках искусственные веснушки — этот тренд очень популярен в Москве. Корреспондент НГС обнаружила, что такая услуга появилась в салонах красоты Новосибирска.
«Веснушки рисуются специальной краской, которая окрашивает кожу. Она безвредна, держится 5–7 дней в зависимости от состояния кожи — жирности, дефектов, использования пилинга или масок», — рассказала корреспонденту НГС визажист салона красоты NUDE Кристина Путинцева.
Стоимость такого макияжа примерно 600–900 рублей в зависимости от желаемой площади нанесения и количества этапов. Путинцева считает, что услуга будет популярна в течение лета.
Веснушки приносят радость не всем сибирячкам — три девушки с веснушками рассказали, как пытались выводить их кислотой и протирали лицо лимонным соком.
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Алёна Золотухина
Фото Кристины Путинцевой