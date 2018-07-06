Ещё есть где отключать: горячая вода пропадёт ещё в двух районах Новосибирска

Очередной этап испытаний пройдёт в зоне ТЭЦ-4
Очередной этап испытаний пройдёт в зоне ТЭЦ-4

С понедельника, 9 июля, горячую воду отключат в домах в Калининском и Дзержинском районах Новосибирска, попадающих в зону ТЭЦ-4, — испытания тепловых сетей на плотность и прочность планируются максимум до 15 июля. 


«Гидравлические испытания пройдут в Дзержинском и Калининском районах: ул. Авиастроителей, ул. Учительская, ул. Олеко Дундича, ул. Новая Заря, ул. Лазарева, ул. Республиканская, ул. 25 лет Октября, ул. Объединения, ул. Макаренко, ул. Тайгинская. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнётся с 8 часов 8 июля», — сообщили в пресс-центре мэрии. 


Это будет третий этап испытаний тепловых сетей. «Возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, — предупредили в мэрии. — Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно. Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнётся по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов». 


С начала июля испытания проходят в зоне ТЭЦ-3 — горячей воды не было в Кировском и Ленинском районах города. С конца июня из-за испытаний на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 горячую воду отключили сразу в семи районах в правобережной части Новосибирска

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