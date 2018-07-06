Новосибирец приделал к стене хрущёвки 2-метровую снежинку

Сегодня на фасаде дома № 41 на улице Иванова в Советском районе Новосибирска появилась эмблема ХК «Сибирь» и фигура хоккеиста — инсталляцию своими руками сделал преданный болельщик клуба Дмитрий Казанцев.


До официального открытия эмблема клуба и хоккеист будут закрыты ветошью
До официального открытия эмблема клуба и хоккеист будут закрыты ветошью


«Диаметр эмблемы — 1,7 метра, а хоккеиста — 2 метра. У меня эта идея была давно. Год назад должен был повесить, но было не с руки. Сейчас всё сделано законно, жители дома проголосовали. Эмблему я сделал за свой счёт, сам повесил. <…> Каждая буква выпиливалась, эмблема объёмная. Технических заморочек было много при создании», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Казанцев.


14 июля состоится официальное открытие инсталляции. Специально для этого пригласили духовой оркестр. Кроме того, на мероприятии появится талисман «Сибири» — злой снеговик.


«Будет небольшой марш, всё будет оформлено. Подъезды оформим как секторы в ЛДС. Приходить может любой, мы всё подготовим к 14 июля», — добавил Казанцев.


Дмитрий на фоне логотипа
Дмитрий на фоне логотипа


Немногим ранее НГС опубликовал календарь на сезон 2018/2019 для болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» — новосибирская команда проведёт 62 матча в сентябре – феврале.

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