Водитель из Новосибирска вылетел в кювет под Читой — он ночует на трассе и не может дождаться помощи

ДТП произошло в начале недели в 153 километрах от Читы

Дальнобойщик из Новосибирска Юрий попал в ДТП в 153 километрах от Читы — он четыре дня живёт на трассе, потому что ему отказывают в спасении.







Юрий попал в аварию днём 3 июля. Мужчина вёз утеплители из Хабаровска в Иркутск на своём грузовике Scania.





«Дорога тут волнами идёт, был дождь, было скользко. Меня подкинуло на этих волнах, и всё: то влево, то вправо, то на встречную полосу, то на свою и в кювет ушёл», — рассказал он корреспонденту НГС.





Юрий не пострадал, а фура нуждается в небольшом ремонте. После аварии он позвонил в местную ГИБДД — автоинспекторы приехали, чтобы выписать штраф за сбитое дорожное ограждение и отсутствие тахографа: «Они всё выписали, в протоколах я расписался везде. Я спрашиваю у них: "Ну что, ребята, это всё, что ли?", а они говорят: "Ну мы даже не знаем, что вам посоветовать", и всё, собрались и уехали».





После этого, как рассказал Юрий, он позвонил в МЧС: «Там автоответчик, мол, нужна спасательная служба — нажмите один. Нажимаю один, попадаю в шилкинское МЧС, это районный центр (город Шилка. — К.Ш.). Дежурный отвечает: "Мы ничем не можем помочь, у нас нет такой техники"».





В пресс-центре МЧС по Забайкальскому краю НГС подтвердили, что водитель связывался со спасателями, но ему смогли оказать лишь «информационную помощь». «Мы узнали, что он лично не пострадал. Ему дали список организаций, которые занимаются транспортировкой.





У МЧС, к сожалению, нет специальной инженерной техники, способной извлечь его автомобиль, который там находится», — пояснили в ведомстве.





Дорожники заделали ограждение, которое сбил Юрий





На протяжении четырёх дней Юрий живёт в фуре, ему помогают проезжающие мимо водители, дают еду и воду. За эти дни к Юрию несколько раз приезжали медики на скорой помощи, которые интересовались его состоянием, а также дорожники, которые заделали сломанное ограждение: «Я у дорожников спрашиваю: "А как я машину буду вытаскивать?" — "А мы не знаем, к нам поступил приказ, мы делаем". Всё, они заделали сейчас ограждение. Я не знаю, если фуру будут вытаскивать, его надо будет разбирать».







«Да, мне дали список организаций.





Одни мне говорят: "Давайте 300 тысяч, мы приедем вас и вытащим". Вторые говорят: "Давайте 150 тысяч, мы отправим к вам кран". Какие-то другие предлагали два 25-тонника — 150 километров от Читы, 200 рублей за километр.





Это 30 тысяч за один кран, 30 тысяч за другой кран. Это не считая работы, только за дорогу», — рассказал он.





Сейчас Юрий остаётся на трассе. В местной Госавтоинспекции ему сообщили, что к нему вызвали кран из Читы, который вытащит машину. После этого Юрий планирует отправить груз на другом тягаче с другим водителем, а сам планирует отремонтировать машину в Чите.





Новосибирские дальнобойщики нередко попадают в проблемные ситуации во время рейсов — зимой две фуры застряли на трассе в 38 градусов мороза.