Повар открыл на Красном проспекте кафе с газоном на диване

На перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского в Центральном районе Новосибирска заработало кафе Pitchman — заведение открыл профессиональный повар с партнёрами.





В зале кофейни Pitchman





Кофейня Pitchman открылась в конце июня в угловом доме на Красном проспекте, 71. Столы в зале собраны из водопроводных труб и толстых полированных досок. Диван покрыт куском искусственного газона.





Диван в заведении обит искусственным газоном





Создатель и совладелец заведения Ринат Нурбердыев — профессиональный повар, который, по его же собственным словам, работал в ряде крупных новосибирских ресторанов и баров. В Pitchman готовят блюда гавайской кухни, а также сэндвичи на основе мяса и птицы в сувиде, то есть приготовленных c помощью медленной термической обработки под вакуумом.





«Мы готовим при низкой температуре, и мы получаем более раскрытый продукт. А в целом у нас уклон на гавайскую кухню и кухню, которой здесь (в Новосибирске. — С.С.) ещё нет», — пояснил Нурбердыев корреспонденту НГС.







Паровая лепёшка бао с рваной свининой за 110 рублей





В меню Pitchman три вида поке — гавайского салата из мелко нарезанной рыбы, морепродуктов, авокадо и зелени, приправленных соусом и выложенных на рис. Цена блюда зависит от выбранных ингредиентов и начинается от 150 рублей.







Публикация от PITCHMAN (@pitchmancoffee) 24 Июн 2018 в 9:27 PDT





Кроме поке в кафе делают питу (пустотелые ближневосточные лепёшки) и бао (китайские паровые булочки) с начинками на основе приготовленных в сувиде мяса и птицы.







В качестве закусок в Pitchman можно заказать баба гануш (ближневосточная паста из баклажанов), авокадо со взбитой рикоттой (вид сыра) и т.д.







Pitchman можно отнести к сравнительно новой категории «креативной уличной еды». Заведения такого типа предлагают недорогие, простые для понимания блюда, приготовленные тем не менее по авторским рецептам с использованием необычных для формата уличной еды ингредиентов. Среди ярких представителей этого направления можно отметить, например, «Чум Чум» на улице Восход.







Несмотря на то, что кофейня находится на Красном проспекте, ее расположение трудно считать очень удачным для заведений, рассчитывающих на случайных пешеходов. Здесь уже успели закрыться несколько заведений: последним по счёту была точка местной сети «Сибирские сэндвичи».

