Новосибирский ресторан заявил, что будет судиться с телеканалом «Пятница!»

В ресторане уверяют, что часть выпуска «Инсайдеров» вообще снята в другом заведении
В ресторане уверяют, что часть выпуска «Инсайдеров» вообще снята в другом заведении

После нового выпуска передачи «Инсайдеры», вышедшего 5 июля на телеканале «Пятница!», руководство новосибирского ресторана «Фенимор Купер» заявило о намерении судиться с каналом. 


Программа, как говорится на сайте канала, посвящена «обратной стороне сферы услуг». В выпуске трое добровольцев проехали на поезде из Москвы в Новосибирск, чтобы устроиться здесь на работу. В отдельных кадрах использована скрытая камера.


Одна из ведущих «Инсайдеров», Алёна, проверила ресторан, название которого в выпуске не названо. При этом девушка уверяет, что это достаточно известное в городе место, что подтверждают и работники, снятые на видео, — администратор, официанты и бармен. Они перечисляют своих клиентов — артисты оперного театра, депутаты, музыканты известных групп. 


По интерьеру заведения, показанного в выпуске, можно узнать ресторан «Фенимор Купер» на Советской.


Алёна устроилась в заведение официанткой и проработала там два дня. Ведущая выпуска утверждает, что некоторые сотрудники ресторана снимают нетрезвых гостей на видео и выстраиваются в очередь к клиентам, которые оставляют щедрые чаевые. Также показано признание человека, который представлен как шеф-повар, — в кадре он говорит, что в ресторане готовят медвежатину, якобы добытую браконьерами на севере Новосибирской области.


В ресторане «Фенимор Купер» выпуск назвали провокацией.


«Мы уже судебный иск готовим, потому что они все смонтировали, частично показывают вообще не наше предприятие — какие-то левые раздевалки, какие-то левые люди, которые у нас не работают. Ей рассказывает шеф-повар и бармен одно, а они из нескольких историй лепят для них нужную скандальную версию и занимаются вот такими грязными делами», — рассказала корреспонденту НГС владелица «Фенимора Купера» Анжелика Бурковская.


Бурковская заявила, что ресторан «Фенимор Купер» намерен защищать свою репутацию в суде. Основой иска к телеканалу, по её словам, станет то, что в части выпуска про ресторан показаны производственные помещения и посторонние люди. Так, например, курящие шеф-повар и сушеф, которые по словам Анжелики, в её ресторане не работают, а шеф-повар заведения в действительности не курит.


В конце февраля на «Пятнице!» вышло шоу с жительницей Новосибирска — телеведущая прогноза погоды на 49-м канале и видеоблогер Василина Катаева снялась в передаче «Обмен жёнами»

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