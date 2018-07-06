Фото: на Красном проспекте перекопали тротуары

Вдоль Красного проспекта в центре Новосибирска перекопали тротуар — дорожники переносят поребрики и устанавливают новые ограждения.





Ремонт тротуаров у станции метро «Красный проспект»





По наблюдению корреспондента НГС, сейчас дорожники работают возле метро «Красный проспект». Старые пешеходные ограждения убрали возле дома на Красном проспекте, 29.





Красный проспект ремонтируют по программе «БКД»





На ремонт участка Красного проспекта от пересечения с Писарева до улицы Максима Горького потратят 168 миллионов рублей. Кроме тротуаров ремонтируют проезжую часть, ставят пешеходное ограждение, новые дорожные знаки и светофоры.





Ремонт на Красном проспекте делают по программе «Безопасные и качественные дороги». 3 июля в Новосибирск приезжал министр транспорта России Евгений Дитрих, который похвалил дорожников за «последовательность выполнения работ».