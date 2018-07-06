Календарь болельщика: НГС публикует расписание всех игр ХК «Сибирь» в новом сезоне
НГС подготовил календарь на сезон 2018/2019 для болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» — новосибирская команда проведет 62 матча в сентябре – феврале.
Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь на регулярный сезон для всех команд. Оказалось, что свою первую игру хоккейный клуб «Сибирь» проведёт в гостях 2 сентября против череповецкой «Северстали».
В целом хоккейные месяцы станут и для болельщиков, и для хоккеистов разными по насыщенности. Сезон начнётся 1 сентября матчем между СКА и «Ак Барсом». Завершится сезон 22 февраля.
Для новосибирцев регулярный чемпионат завершится в гостях 22 февраля 2019 года. Соперником новосибирцев будет омский «Авангард». В этом сезоне каждая команда проведёт по 62 матча.
В прошлом сезоне свой первый матч «Сибирь» сыграла дома против московского «Спартака».
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Александр Сильченко
Фото hcsibir.ru
Инфографика Евгении Бикуновой