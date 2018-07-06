Мэрия нашла место для детского сада на улице Якушева

Детский сад запланирован за школой № 3 2 — участок зарос деревьями и заставлен металлическими гаражами
Детский сад запланирован за школой № 32 — участок зарос деревьями и заставлен металлическими гаражами

Власти Новосибирска определили место для строительства ещё одного детского сада в Октябрьском районе — он займёт пустующий участок между улицами Якушева и Декабристов.


Как указано в постановлении, опубликованном на сайте мэрии вечером 5 июля, муниципалитет резервирует на три года территорию площадью больше 5 тысяч кв. м за зданием школы № 32 на улице Никитина.


В документе подчёркивается, что детский сад здесь предусмотрен проектом планировки района, который утвердили в феврале. Сроки строительства детского сада в постановлении не указаны. Сегодня участок занят преимущественно деревьями и металлическими гаражами.


В конце июня в другой части Октябрьского района, на Плющихинском жилмассиве, начали строить детский сад — в нём будет 165 мест.

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