В Новосибирск приехали 80 мастеров по скоростной сборке пазлов
В Новосибирске проходит чемпионат по скоростной сборке пазлов — в первый день участники собирали пазлы из 300 и 500 деталей, сегодня они собрались побить рекорд коллег из Испании.
«Это будет сборка самого большого пазла в мире. Мы хотим побить рекорд, который был установлен испанцами, — рассказал корреспонденту НГС организатор турнира Дмитрий Науменко. — Пазл состоит из 42 тысяч деталей. Размер — 7,5x1,5 метра. Испанцы его собирали 22 часа 150 человек. Нас порядка 80 человек, мы хотим сделать это за 11 часов».
Картина называется «Вокруг света». На ней изображены достопримечательности со всего мира.
Чемпионат России по скоростной сборке пазлов проходит в посёлке Кудряши с 5 по 8 июля. Кроме новосибирцев в нём принимают участие сборщики пазлов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Барнаула, Екатеринбурга и других городов.
В первый день соревнований прошло личное первенство в двух группах. Опытные участники собирали пазл из 500 деталей. Победил участник из Москвы, который собрал пазл за 52 минуты. Те, кто впервые участвовал в соревновании, собирали пазл из 300 деталей. Победитель собрал его за 33 минуты.
В следующие дни чемпионата будут парные соревнования и соревнования команд. Победители получают путёвку в Бельгию на чемпионат Европы по скоростной сборке пазлов.
В прошлом году любители головоломок собрались в Высшем колледже информатики Новосибирского госуниверситета, чтобы посоревноваться в скоростной сборке кубика Рубика.
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Анна Богданова
Фото vk.com/sibverk_group