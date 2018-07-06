В Новосибирск приехали 80 мастеров по скоростной сборке пазлов

Чемпионат по скоростной сборке пазлов впервые проходит в Новосибирске

В Новосибирске проходит чемпионат по скоростной сборке пазлов — в первый день участники собирали пазлы из 300 и 500 деталей, сегодня они собрались побить рекорд коллег из Испании.







«Это будет сборка самого большого пазла в мире. Мы хотим побить рекорд, который был установлен испанцами, — рассказал корреспонденту НГС организатор турнира Дмитрий Науменко. — Пазл состоит из 42 тысяч деталей. Размер — 7,5x1,5 метра. Испанцы его собирали 22 часа 150 человек. Нас порядка 80 человек, мы хотим сделать это за 11 часов».







Картина называется «Вокруг света». На ней изображены достопримечательности со всего мира.





В этом году участники хотят побить рекорд испанцев и собрать тот же пазл, что и они, только в два раза быстрее







Чемпионат России по скоростной сборке пазлов проходит в посёлке Кудряши с 5 по 8 июля. Кроме новосибирцев в нём принимают участие сборщики пазлов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Барнаула, Екатеринбурга и других городов.







5 июля участники собирали пазлы из 500 деталей, которые до этого не продавались в России





В первый день соревнований прошло личное первенство в двух группах. Опытные участники собирали пазл из 500 деталей. Победил участник из Москвы, который собрал пазл за 52 минуты. Те, кто впервые участвовал в соревновании, собирали пазл из 300 деталей. Победитель собрал его за 33 минуты.







В следующие дни чемпионата будут парные соревнования и соревнования команд. Победители получают путёвку в Бельгию на чемпионат Европы по скоростной сборке пазлов.







В прошлом году любители головоломок собрались в Высшем колледже информатики Новосибирского госуниверситета, чтобы посоревноваться в скоростной сборке кубика Рубика.