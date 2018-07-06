Береги ДНК смолоду: на новосибирских домах появились странные объявления о сборе отпечатков пальцев
В домах на улице Степной в Ленинском районе Новосибирска появились странные объявления — согласно их тексту, в государственных учреждениях на руки и лбы посетителей наносятся специальные идентификационные номера.
По информации очевидцев в социальных сетях, объявления появились днём 5 июля. По наблюдениям корреспондента НГС, все объявления были развешаны вдоль улицы Степной.
Уже в этом году финансовый сектор РФ начнёт массовый сбор биометрических данных своих клиентов. Российские банки скоро начнут тестировать систему идентификации клиентов по голосу и фото лица.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова