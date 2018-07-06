Новосибирские пловцы взяли золото на первенстве Европы в Финляндии
Двое новосибирских пловцов — Даниил Марков и Екатерина Никонова — взяли медали в первый же день первенства Европы, которое проходит в Хельсинки, сообщает Всероссийская федерация плавания.
На дистанции 50 метров баттерфляем в личном зачёте первым финишировал россиянин Андрей Минаков с результатом 23,56 секунды, вторым пришёл норвежец Томое Зенимото Хвас (его время — 23,68 секунды), а сибиряк Даниил Марков закончил дистанцию за 23,77 секунды. После индивидуального заплыва Марков стал победителем в командной эстафете 4х100 метров вольным стилем, опередив сборную Италии на 0,58 секунды.
«Мы с Андреем планировали на "полтиннике" оба встать на пьедестал, так и вышло. После мы быстро откупались и собрались с силами на эстафету. Нас поддержали Саша и Клим, и вместе мы смогли выиграть», — рассказал Даниил Марков после победы.
Екатерина Никонова в составе сборной России одержала победу в женской эстафете 4х100 метров вольным стилем. По результатам первого дня турнира российская сборная лидирует в медальном зачёте.
Накануне велосипедист из Новосибирской области одержал победу на чемпионате России по велосипедному спорту на шоссе — он быстрее всех преодолел дистанцию 30,5 километра.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140)
Дарья Януш
Фото russwimming.ru