Новосибирские пловцы взяли золото на первенстве Европы в Финляндии

Даниил Марков (крайний справа) взял медаль и в личном, и в командном зачёте

Двое новосибирских пловцов — Даниил Марков и Екатерина Никонова — взяли медали в первый же день первенства Европы, которое проходит в Хельсинки, сообщает Всероссийская федерация плавания.





На дистанции 50 метров баттерфляем в личном зачёте первым финишировал россиянин Андрей Минаков с результатом 23,56 секунды, вторым пришёл норвежец Томое Зенимото Хвас (его время — 23,68 секунды), а сибиряк Даниил Марков закончил дистанцию за 23,77 секунды. После индивидуального заплыва Марков стал победителем в командной эстафете 4х100 метров вольным стилем, опередив сборную Италии на 0,58 секунды.





«Мы с Андреем планировали на "полтиннике" оба встать на пьедестал, так и вышло. После мы быстро откупались и собрались с силами на эстафету. Нас поддержали Саша и Клим, и вместе мы смогли выиграть», — рассказал Даниил Марков после победы.





Екатерина Никонова в составе сборной взяла золото





Екатерина Никонова в составе сборной России одержала победу в женской эстафете 4х100 метров вольным стилем. По результатам первого дня турнира российская сборная лидирует в медальном зачёте.





Накануне велосипедист из Новосибирской области одержал победу на чемпионате России по велосипедному спорту на шоссе — он быстрее всех преодолел дистанцию 30,5 километра.

