Рабочие нашли на стройке гранату с сорванной чекой

Утром 6 июля на улице Первомайской в Бердске нашли старую гранату — по информации очевидца, гранату нашли на территории строящегося микрорайона.





Гранату нашли на стройке рабочие





«Сегодня утром нашли на стройке. Это новый, строящийся микрорайон на улице Первомайской. Мне охранники [стройки] рассказали, что нашли гранату, сегодня утром. <…> На месте спасатели работают, пожарные, Росгвардия. Насколько мне известно, граната времён ВОВ и чека на ней сорвана, видимо, граната была в употреблении. Откуда она появилась — непонятно», — сообщил корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев.





В ГУ МЧС по Новосибирской области комментировать ситуацию не стали. «У нас нет такой информации», — коротко сообщили в пресс-службе ведомства.





В пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области рассказали, что прокомментируют ситуацию позднее.





Место, где нашли гранату





10 апреля во дворе одного из домов в Академгородке нашли муляж авиационного снаряда — его вывезли в лес и уничтожили.

