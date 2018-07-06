Рабочие нашли на стройке гранату с сорванной чекой
Утром 6 июля на улице Первомайской в Бердске нашли старую гранату — по информации очевидца, гранату нашли на территории строящегося микрорайона.
«Сегодня утром нашли на стройке. Это новый, строящийся микрорайон на улице Первомайской. Мне охранники [стройки] рассказали, что нашли гранату, сегодня утром. <…> На месте спасатели работают, пожарные, Росгвардия. Насколько мне известно, граната времён ВОВ и чека на ней сорвана, видимо, граната была в употреблении. Откуда она появилась — непонятно», — сообщил корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев.
В ГУ МЧС по Новосибирской области комментировать ситуацию не стали. «У нас нет такой информации», — коротко сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области рассказали, что прокомментируют ситуацию позднее.
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Александр Сильченко
Фото svidetel24.info