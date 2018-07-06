Рабочие нашли на стройке гранату с сорванной чекой

Утром 6 июля на улице Первомайской в Бердске нашли старую гранату — по информации очевидца, гранату нашли на территории строящегося микрорайона.


Гранату нашли на стройке рабочие
Гранату нашли на стройке рабочие


«Сегодня утром нашли на стройке. Это новый, строящийся микрорайон на улице Первомайской. Мне охранники [стройки] рассказали, что нашли гранату, сегодня утром. <…> На месте спасатели работают, пожарные, Росгвардия. Насколько мне известно, граната времён ВОВ и чека на ней сорвана, видимо, граната была в употреблении. Откуда она появилась — непонятно», — сообщил корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев.


В ГУ МЧС по Новосибирской области комментировать ситуацию не стали. «У нас нет такой информации», — коротко сообщили в пресс-службе ведомства.


В пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области рассказали, что прокомментируют ситуацию позднее.


Место, где нашли гранату
Место, где нашли гранату


10 апреля во дворе одного из домов в Академгородке нашли муляж авиационного снаряда — его вывезли в лес и уничтожили. 

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