СК рассказал, кто изображён на фотороботе по делу об убийстве школьника на пляже

Портрет одного из подозреваемых 
Портрет одного из подозреваемых 

Следователи продолжают разыскивать мужчин, которые могут быть причастны к убийству 16-летнего подростка на территории пляжа «Бумеранг», — по данным СК, их двое.


По словам источника НГС в правоохранительных органах, один из свидетелей рассказал следователям, что видел недалеко от места преступления подозрительных мужчин. 


«Они как-то могут быть причастны [к убийству] или свидетелями являются хорошими», — уточнил источник. 


Ранее Следственный комитет составил фоторобот одного из подозреваемых — позже следователи предоставили композиционный портрет, составленный художником, который, по словам источника, «более похож» на разыскиваемого мужчину. 


Как пояснили ранее корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО, за информацию о подозреваемых объявлено денежное вознаграждение: его размер будут обсуждать индивидуально, в зависимости от ценности и достоверности информации. 


Фоторобот подозреваемого
Фоторобот подозреваемого


В СК составили и внешнее описание мужчин, которые могут быть причастны к убийству подростка.


Приметы первого мужчины: на вид около 25–35 лет, славянской внешности, рост около 185 см, полного телосложения. Был одет в спортивный костюм тёмного цвета с яркими вставками около плеч. У него широкое лицо, неухоженная светло-русая борода, короткая причёска.

Приметы второго мужчины: на вид около 25–35 лет, славянской внешности, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в спортивные штаны и спортивную майку. Имел достаточно свежую гематому на левом глазу. У него вытянутое лицо, волосы тёмно-русые, короткая стрижка.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, совершивших преступление, убедительно просим позвонить по телефонам: 8-913-792-08-88, 8-(383)-203-57-39, 8-913-012-83-78, 8-(383)-332-52-42 в следственное управление СК России по Новосибирской области. Конфиденциальность информации о лицах, сообщивших правоохранительным органам полезную информацию, будет сохранена в установленном законом порядке», — сообщили в СК.


Напомним, 16-летнего школьника из Новокузнецка убили несколькими ударами ножа по горлу на пляже «Бумеранг» утром 28 июня. 

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