СК рассказал, кто изображён на фотороботе по делу об убийстве школьника на пляже

Портрет одного из подозреваемых

Следователи продолжают разыскивать мужчин, которые могут быть причастны к убийству 16-летнего подростка на территории пляжа «Бумеранг», — по данным СК, их двое.







По словам источника НГС в правоохранительных органах, один из свидетелей рассказал следователям, что видел недалеко от места преступления подозрительных мужчин.





«Они как-то могут быть причастны [к убийству] или свидетелями являются хорошими», — уточнил источник.







Ранее Следственный комитет составил фоторобот одного из подозреваемых — позже следователи предоставили композиционный портрет, составленный художником, который, по словам источника, «более похож» на разыскиваемого мужчину.





Как пояснили ранее корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО, за информацию о подозреваемых объявлено денежное вознаграждение: его размер будут обсуждать индивидуально, в зависимости от ценности и достоверности информации.





Фоторобот подозреваемого





В СК составили и внешнее описание мужчин, которые могут быть причастны к убийству подростка.







Приметы первого мужчины: на вид около 25–35 лет, славянской внешности, рост около 185 см, полного телосложения. Был одет в спортивный костюм тёмного цвета с яркими вставками около плеч. У него широкое лицо, неухоженная светло-русая борода, короткая причёска.



Приметы второго мужчины: на вид около 25–35 лет, славянской внешности, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в спортивные штаны и спортивную майку. Имел достаточно свежую гематому на левом глазу. У него вытянутое лицо, волосы тёмно-русые, короткая стрижка.



«Всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, совершивших преступление, убедительно просим позвонить по телефонам: 8-913-792-08-88, 8-(383)-203-57-39, 8-913-012-83-78, 8-(383)-332-52-42 в следственное управление СК России по Новосибирской области. Конфиденциальность информации о лицах, сообщивших правоохранительным органам полезную информацию, будет сохранена в установленном законом порядке», — сообщили в СК.







Напомним, 16-летнего школьника из Новокузнецка убили несколькими ударами ножа по горлу на пляже «Бумеранг» утром 28 июня.

