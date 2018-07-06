В ночь на воскресенье по Новосибирску пустят фанатские автобусы

Для доставки болельщиков запустят четыре дополнительных рейса

Мэрия Новосибирска сообщила о запуске дополнительных автобусных рейсов ночью 8 июля.







Автобусы увезут с Михайловской набережной зрителей, которые собираются смотреть трансляцию футбольного матча с участием сборной России в специальной фан-зоне, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что уехать с набережной можно будет на автобусах № 21 («Речной вокзал» — Инская УМ-3), 36 («Речной вокзал» — Белоусова), 54 («Речной вокзал» — Твардовского) и 68 («Речной вокзал» — Твардовского).







«Подвижной состав привезет пассажиров на остановочный пункт "Станция метро «Речной вокзал»" 8 июля в 1:00 (автобусы пойдут в обратный рейс)», — рассказали в пресс-центре.







Кроме того, метрополитен будет работать до часа ночи 8 июля, чтобы футбольные болельщики смогли приехать на Михайловскую набережную.







Первая футбольная трансляция в фан-зоне на Михайловской набережной состоялась в ночь с 14 на 15 июня — Россия встречалась с Саудовской Аравией. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу российской команды. Как новосибирцы провели время на набережной во время игры, можно посмотреть в материале НГС.

