Мужчина разделся на улице перед школьниками и получил 12 лет строгого режима

Осуждённому предстоит провести в колонии 12 лет
Осуждённому предстоит провести в колонии 12 лет

В Новосибирске завершился суд над 38-летним жителем Ленинского района, который надругался над подростком.


«Эпизод был один. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. <...> Вину признавал частично. Скорее всего, будет обжаловать приговор», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Ножевая.


По информации Ножевой, преступление произошло в августе 2017 года на улице Халтурина в Ленинском районе. Как следует из материалов уголовного дела, осуждённый на улице демонстрировал свои гениталии подросткам в возрасте от 12–13 лет. В какой-то момент осуждённого застал прохожий, который его задержал и передал сотрудникам полиции. Потерпевшими по уголовному делу признали пять подростков.


Мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в одном эпизоде преступления по ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста). 


В прошлую среду, 27 июня, Ленинский районный суд Новосибирска вынес мужчине обвинительный приговор. В законную силу он пока не вступил — в течение десяти дней стороны могут подать апелляции и обжаловать приговор в Новосибирском областном суде.


В 2014 году по похожей статьей получил приговор 53-летний Сергей Кропочкин: он получил 14 лет колонии строгого режима из-за того, что заманивал школьниц в свою порностудию, насиловал их и снимал на фото и видео.

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