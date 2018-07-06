На Ватутина столкнулись две «Тойоты»: на месте работает скорая

В обоих автомобилях сработали подушки безопасности
В обоих автомобилях сработали подушки безопасности

Утром 6 июля на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Vitz и Toyota ist — на месте аварии работает скорая помощь.


Столкновение произошло около 8:30 недалеко от въезда на парковку ТРЦ «МЕГА».


«Кто-то на красный проехал. Оба участника аварии пострадали. В обоих автомобилях сработали подушки безопасности», — коротко описали ситуацию специалисты службы аварийных комиссаров «Альянс».


По информации аваркомов, сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Корреспондент НГС направил запрос в Новосибирскую станцию скорой помощи, чтобы узнать, какие травмы получили участники столкновения. 


Днём 5 июля в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и машина скорой помощи — от удара скорая перевернулась на бок.

Прочтений: 2799
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено