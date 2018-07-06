На Ватутина столкнулись две «Тойоты»: на месте работает скорая
Утром 6 июля на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Vitz и Toyota ist — на месте аварии работает скорая помощь.
Столкновение произошло около 8:30 недалеко от въезда на парковку ТРЦ «МЕГА».
«Кто-то на красный проехал. Оба участника аварии пострадали. В обоих автомобилях сработали подушки безопасности», — коротко описали ситуацию специалисты службы аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Корреспондент НГС направил запрос в Новосибирскую станцию скорой помощи, чтобы узнать, какие травмы получили участники столкновения.
Днём 5 июля в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и машина скорой помощи — от удара скорая перевернулась на бок.
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Александр Сильченко
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»