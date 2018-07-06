На Ватутина столкнулись две «Тойоты»: на месте работает скорая

В обоих автомобилях сработали подушки безопасности

Утром 6 июля на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Vitz и Toyota ist — на месте аварии работает скорая помощь.







Столкновение произошло около 8:30 недалеко от въезда на парковку ТРЦ «МЕГА».





«Кто-то на красный проехал. Оба участника аварии пострадали. В обоих автомобилях сработали подушки безопасности», — коротко описали ситуацию специалисты службы аварийных комиссаров «Альянс».





По информации аваркомов, сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Корреспондент НГС направил запрос в Новосибирскую станцию скорой помощи, чтобы узнать, какие травмы получили участники столкновения.





Днём 5 июля в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и машина скорой помощи — от удара скорая перевернулась на бок.

