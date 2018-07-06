Из Новосибирска запускают новый круиз по Оби и Обскому морю

Новый круиз будет работать с 15 июля по 19 августа

Новосибирская компания «Речфлот» объявила о запуске новых круизов по Оби и Обскому морю — плаванье на теплоходе по новому маршруту будет длиться 12 часов.







Теплоходы будут курсировать по новому маршруту каждое воскресенье с 15 июля по 19 августа.





«Путь теплохода лежит по Оби — к шлюзам, далее — шлюзование и переход в Обское море, далее высадка на острове Пятница, пляжный отдых и дискотека на борту на обратном пути», — сообщили в компании «Речфлот».





Во время круиза на палубах теплохода будет работать школа юных радиоведущих, а также интеллектуальная игра. На обед теплоход будет причаливать к острову Пятница.





Также в компании отметили, что курсирующий по маршруту теплоход имеет несколько палуб: на верхней пассажиры могут загорать на шезлонгах. Во время экскурсии профессиональные гиды Музея города Новосибирска будут рассказывать об Оби и Обском водохранилище.





Теплоход будет отчаливать от причала на речном вокзале в 9:00 и возвращаться в 21:00. Билет на круиз можно приобрести за 1900 рублей.





О запуске речной навигации «Речфлот» объявил в конце апреля — тогда теплоходы начали курсировать между «Речным вокзалом» и Седовой Заимкой.

