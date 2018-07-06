«Левада-Центр»: 90% россиян выступило против пенсионной реформы

Митинг против пенсионной реформы
Митинг против пенсионной реформы

Аналитический центр Юрия Левады («Левада-Центр») опубликовал результаты исследований, согласно которым против выхода на пенсию мужчин высказалась 89% опрошенных и 90% респондентов против увеличения до 63 лет пенсионного возраста для женщин. Сторонники пенсионной реформы в виде, предложенном правительством, составляют лишь 7-8% опрошенных.


Большинство респондентов по-прежнему считают оптимальным возрастом для выхода на заслуженный отдых 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Небольшая часть опрошенных считают возможным и более поздний выход на пенсию, но лишь в пределах 3-4 лет по отношению к действующим срокам.


Недавно НГС писал о нескольких митингах, прошедших в Новосибирске против повышения пенсионного возраста.

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