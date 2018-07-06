Американка приехала учить русский язык в НГУ, чтобы дома общаться с отцом

В этом году в Летней школе русский учат более 30 студентов
В этом году в Летней школе русский учат более 30 студентов

Катя Баранец приехала в Летнюю школу Центра международных учебных программ из США, чтобы выучить русский язык и общаться дома с отцом, который не знает английский, хотя давно живёт в Америке. Об этом сообщается на сайте НГУ.


«Я наполовину американка, наполовину русская. Немножко знаю русскую культуру, но русский университет — это новое для меня, это очень интересный опыт. Мой папа говорит по-русски дома, я отвечаю ему по-английски. Я все понимаю, но говорить пока не могу хорошо. Эти курсы помогут мне говорить по-русски с моим папой», — рассказала Катя Баранец.


В этом году в Летней школе Центра международных учебных программ НГУ обучается более 30 студентов из разных стран мира. «Занятия по русскому языку проходят в зависимости от уровня подготовки студентов, каждый учится в своей группе, чтобы улучшить навыки русского языка. Мы больше стараемся обращать внимание на коммуникативный аспект — мы учим говорить», - рассказала преподаватель Центра международных учебных программ НГУ Дарья Барабанова.


Недавно НГС также сообщал о том, что НГУ начал подготовку математических и компьютерных лингвистов, спрос на которых растёт с каждым годом.

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