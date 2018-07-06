Хоккей: «Сибирь» начнёт новый сезон с игры с череповецкой «Северсталью»

«Сибирь» атакует

КХЛ представила свой календарь на сезон 2018/2019. Для «Сибири» всё начнётся 2 сентября с игры на выезде с командой «Северсталь» из Череповца. Далее в планах у сибиряков встреча с ярославским «Локомотивом», которая состоится 4 сентября, затем «Сибирь» играет 6 сентября в Москве с «Динамо» и 8 сентября – с другим «Динамо», в Риге.







После этого турне новосибирцы играют на домашней арене: 11 сентября с «Автомобилистом» (Екатеринбург), 14 сентября – с «Нефтехимиком» (Нижнекамск) и 16 сентября – с «Торпедо» (Нижний Новгород).







Всего же в сентябре «Сибирь» ждёт девять выездных матчей и четыре игры на своей площадке.

