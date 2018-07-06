Летают до полуночи: новосибирские дачники жалуются на ночные тренировки вертолётов
Читательница НГС сообщила, что в районе дачного посёлка Рыбачий очень низко летают вертолёты. По словам свидетельницы, «(вертолёты) летают так низко, что в домах мебель подпрыгивает. Время достаточно позднее, почти полночь. Позвонила по телефону 112, там сказали, что у них учения, готовятся к выступлению 5 августа… Как спать под этот грохот», — поделилась с корреспондентом НГС жительница дачного посёлка Елена Самкова.
Дежурный ГУ МЧС сообщил корреспонденту НГС по телефону, что они никак не могут воздействовать на эти полёты и он не знает, куда обращаться, чтоб решить эту проблему.
Тренировочные полёты самолётов и вертолётов проходят постоянно, их количество увеличивается незадолго до авиашоу, которое обычно бывает ежегодно в начале августа.
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Валерий Иванов
Фото Александра Ощепкова