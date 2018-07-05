ДТП на перекрёстке: водитель Lada Largus случайно поехал на красный
Сегодня вечером автомобиль Lada Largus проехал на красный сигнал светофора и на перекрёстке улиц Никитина, Кошурникова и Автогенной столкнулся с Suzuki SX4. Lada Largus двигалась по улице Никитина во втором ряду за грузовиком.
Когда грузовик сбросил скорость и начал тормозить перед светофором, водитель «Лады» решил, что тот просто «поехал медленнее» и, объехав грузовик, выехал на перекрёсток, где уже находился Suzuki, начавший движение на зелёный сигнал светофора.
В ДТП никто не пострадал — у обеих машин сработали подушки безопасности. Водитель Lada Largus признал свою вину в ДТП.
Сегодня НГС также сообщал о ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
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Валерий Иванов
Фото предоставлено «Автоспас» Новосибирск