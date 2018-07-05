Пожар на Спортивной: 40 человек вывели из подъезда жилого дома
В Ленинском районе Новосибирска произошел пожар — жителей многоэтажки вывели из подъезда, где загорелась квартира.
По информации сотрудников МЧС, пожар на четвёртом этаже дома 9/1 на улице Спортивной произошёл в 20:39. «Погибших, пострадавших нет. Из подъезда эвакуировано 40 человек, из них 7 детей. Пожар локализован. Площадь горения — 30 квадратных метров, повреждена комната и балкон, повреждены домашние вещи», — сообщили в МЧС.
Причина пожара пока неизвестна, хозяев квартиры в момент пожара дома не было.
3 июля на улице Аэропорт загорелся автобус — жители Заельцовского района наблюдали столб чёрного дыма.
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Анна Богданова
Фото предоставлено очевидцем