Пожар на Спортивной: 40 человек вывели из подъезда жилого дома

Пожар на Спортивной: 40 человек вывели из подъезда жилого дома

В Ленинском районе Новосибирска произошел пожар — жителей многоэтажки вывели из подъезда, где загорелась квартира. 


По информации сотрудников МЧС, пожар на четвёртом этаже дома 9/1 на улице Спортивной произошёл в 20:39. «Погибших, пострадавших нет. Из подъезда эвакуировано 40 человек, из них 7 детей. Пожар локализован. Площадь горения — 30 квадратных метров, повреждена комната и балкон, повреждены домашние вещи», — сообщили в МЧС. 


Пожар на Спортивной: 40 человек вывели из подъезда жилого дома


Причина пожара пока неизвестна, хозяев квартиры в момент пожара дома не было. 


3 июля на улице Аэропорт загорелся автобус — жители Заельцовского района наблюдали столб чёрного дыма. 

Прочтений: 4452
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено