Пожар на Спортивной: 40 человек вывели из подъезда жилого дома

В Ленинском районе Новосибирска произошел пожар — жителей многоэтажки вывели из подъезда, где загорелась квартира.







По информации сотрудников МЧС, пожар на четвёртом этаже дома 9/1 на улице Спортивной произошёл в 20:39. «Погибших, пострадавших нет. Из подъезда эвакуировано 40 человек, из них 7 детей. Пожар локализован. Площадь горения — 30 квадратных метров, повреждена комната и балкон, повреждены домашние вещи», — сообщили в МЧС.









Причина пожара пока неизвестна, хозяев квартиры в момент пожара дома не было.





3 июля на улице Аэропорт загорелся автобус — жители Заельцовского района наблюдали столб чёрного дыма.