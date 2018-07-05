В среднем за 20 тысяч: аналитики составили список желанных вакансий для школьников и студентов

Студенты разместили на портале больше 20 тысяч резюме
Студенты разместили на портале больше 20 тысяч резюме

Аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру составили список вакансий, которые больше всего интересуют школьников и студентов — около половины соискателей согласны на договорную форму оплаты труда.


«Школьники — 1704 резюме. В основном ищут работу промоутером или расклейщиком объявлений. Студенты — 22 436 резюме. В основном ищут работу продавцом, официантом, администратором», — сообщила пресс-служба портала Зарплата.ру.


Статистика ожиданий студентов по зарплатам в городах России
Статистика ожиданий студентов по зарплатам в городах России


Уровень зарплаты, которую ожидают школьники, — от 6000 рублей, студенты в среднем просят 20 тысяч рублей за свою работу. Примерно половина соискателей согласна на договорную оплату труда, уточнили специалисты портала.


Сейчас на сайте 681 вакансия, на которую готовы брать студентов. В основном это сфера продаж и общепита. Средняя зарплата в этих категориях — 31 100 рублей. Для школьников нашлось 12 вакансий промоутеров со средней зарплатой 22 100 рублей и 8 вакансий расклейщика объявлений. Средняя зарплата — 17 600 рублей.


Недавно аналитики портала выяснили, что новосибирцам некомфортно работать из-за духоты

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