В среднем за 20 тысяч: аналитики составили список желанных вакансий для школьников и студентов
Аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру составили список вакансий, которые больше всего интересуют школьников и студентов — около половины соискателей согласны на договорную форму оплаты труда.
«Школьники — 1704 резюме. В основном ищут работу промоутером или расклейщиком объявлений. Студенты —
Уровень зарплаты, которую ожидают школьники, — от 6000 рублей, студенты в среднем просят 20 тысяч рублей за свою работу. Примерно половина соискателей согласна на договорную оплату труда, уточнили специалисты портала.
Сейчас на сайте 681 вакансия, на которую готовы брать студентов. В основном это сфера продаж и общепита. Средняя зарплата в этих категориях —
Недавно аналитики портала выяснили, что новосибирцам некомфортно работать из-за духоты.
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Анна Богданова
Фото из архива НГС (1), Зарплата.ру (2)