В горах под Сочи потерялся 13-летний новосибирец — на место прилетели спасатели на вертолёте

Подросток оторвался от туристической группы — на его поиски выехало больше 40 человек
Подросток оторвался от туристической группы — на его поиски выехало больше 40 человек

В Сочи третий день ищут подростка из Новосибирска — он оторвался от туристической группы, когда спускался с горы Фишт.


13-летний Всеволод К. пропал 3 июля в горно-лесной местности в районе бывшего села Бабук-Аул. Подросток был в составе незарегистрированной туристической группы, которая спускалась с подножия горы Фишт в сторону Сочи. Вечером туристы заметили, что подросток пропал, и рассказали об этом спасателям, сообщили корреспонденту НГС в в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.


По данным портала «Кубань 24», подросток приехал отдыхать к родственникам в Сочи из Новосибирской области. Как рассказала НГС подруга пропавшего в переписке во «ВКонтакте», Всеволод жил в селе Усть-Таркском районе.


Всеволода ищут третий день
Всеволода ищут третий день


«5 июля в 7:00 к месту проведения поиска на вертолёте МЧС была доставлена дополнительная группа спасателей, а также снаряжение, необходимое для ведения работ. Поиск ведется несколькими группами», — добавили в ведомстве. 


Сейчас поисками подростка занимаются 42 человека, в том числе медики, кинологи и волонтёры.

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