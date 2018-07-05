Audi сделала кроссовер с мониторами-дырками в дверях

Компания Audi рассекретила изображения салона нового электрического кроссовера E-Tron. Оказалось, что внутри у автомобиля целых пять цифровых мониторов, два из которых вмонтированы в двери. Сообщается, что модель будет первой в мире серийной машиной без боковых зеркал заднего вида — вместо них установлены видеокамеры, сигнал с которых и выводится на боковые мониторы. 


Audi сделала кроссовер с мониторами-дырками в дверях


Внешне эти дисплеи производят впечатление неких «отверстий» в дверной обшивке, через которую видно окружающую обстановку. 


Audi сделала кроссовер с мониторами-дырками в дверях


«Колёсная база модели составляет 2928 мм. Кроссовер оснащён литий-ионной батарей ёмкостью 95 кВт⋅ч с запасом хода в 400 км километров», — уточняет автопроизводитель. Боковые мониторы изготовлены по OLED-технологии с использованием органических светодиодов. Мониторы транслируют изображение в 3 режимах: шоссе, поворот, парковка. 


Audi сделала кроссовер с мониторами-дырками в дверях


Ожидается, что презентация Audi E-Tron пройдёт уже осенью текущего года. В Новосибирске, напомним, марку Audi представляет один дилер, компания «Автомир».


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