Мать забрала из детдома мальчика, брошенного бабушкой в аэропорту Толмачёво
Сегодня, 5 июля, мама 8-летнего мальчика, которого оставила бабушка в новосибирском аэропорту, забрала ребёнка из детского дома.
«Мать приехала, по-моему, из Южно-Сахалинска, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник вице-консульства Кыргызской Республики в Новосибирске. — Мать вчера прилетела ночью, утром забрала ребёнка».
Мальчик остался в новосибирском аэропорту 26 июня после того, как его бабушка, гражданка Кыргызстана, улетела в Фергану — она не взяла с собой ребёнка из-за проблем с его документами.
В тот же вечер полицейские определили мальчика в один из детских домов Новосибирска.
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Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова