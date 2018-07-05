Мать забрала из детдома мальчика, брошенного бабушкой в аэропорту Толмачёво

Мать мальчика прилетела в Новосибирск за сыном из Южно-Сахалинска

Сегодня, 5 июля, мама 8-летнего мальчика, которого оставила бабушка в новосибирском аэропорту, забрала ребёнка из детского дома.







«Мать приехала, по-моему, из Южно-Сахалинска, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник вице-консульства Кыргызской Республики в Новосибирске. — Мать вчера прилетела ночью, утром забрала ребёнка».





Мальчик остался в новосибирском аэропорту 26 июня после того, как его бабушка, гражданка Кыргызстана, улетела в Фергану — она не взяла с собой ребёнка из-за проблем с его документами.





В тот же вечер полицейские определили мальчика в один из детских домов Новосибирска.