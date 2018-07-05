Дальше не поедет: маршрут автобуса № 64 укоротили из-за ремонта на Ордынском шоссе

Маршрут временно сократится из-за ремонта дороги
Маршрут временно сократится из-за ремонта дороги

Маршрут новосибирского автобуса № 64 «Тюленина — МЦ Мегаполис» сокращается из-за дорожных работ на участке Ордынского шоссе в районе дома 11/1 на улице Малыгина — работы должны закончиться 25 августа. 


«Это связано с проведением ГКУ НСО ТУАД ремонта автомобильной дороги», — объяснили в пресс-центре мэрии.


Автобус № 64 будет ходить в прямом и обратном направлениях по схеме: по улице Хилокской разворот в обратную сторону по кольцу на пересечении Хилокской и Петухова, дальше — по обычной схеме. 


Кроме автомобильных дорог в городе идёт ремонт трамвайных путей. Раньше времени отремонтировали пути, по которым с 8 июля возобновится движение маршрутов № 11 «Золотая горка — Северный посёлок» и № 14 «Сад Мичуринцев — пл. им. Калинина». 

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