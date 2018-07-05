Дальше не поедет: маршрут автобуса № 64 укоротили из-за ремонта на Ордынском шоссе
Маршрут новосибирского автобуса
«Это связано с проведением ГКУ НСО ТУАД ремонта автомобильной дороги», — объяснили в пресс-центре мэрии.
Автобус
Кроме автомобильных дорог в городе идёт ремонт трамвайных путей. Раньше времени отремонтировали пути, по которым с 8 июля возобновится движение маршрутов
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова