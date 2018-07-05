По новым рельсам: два трамвая вернутся на улицы Новосибирска после ремонта путей

Два трамвайных маршрута временно не ходили из-за ремонта путей

Власти Новосибирска объявили о возобновлении движения трамвайных маршрутов № 11 «Золотая горка — Северный посёлок» и № 14 «Сад Мичуринцев — пл. им. Калинина» благодаря досрочному завершению работ по ремонту путей.







По информации пресс-центра мэрии, ремонт трамвайных путей завершился на два дня раньше запланированного срока — ранее предполагалось, что трамваи пойдут с 8 июля.





«С 5:30 6 июля возобновляется движение маршрутов трамваев № 11 , 14 по утверждённым схемам. Это связано с досрочным завершением работ по замене рельсошпальной решётки на улице Учительская (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Народной)», — сообщили в пресс-центре мэрии.





