По новым рельсам: два трамвая вернутся на улицы Новосибирска после ремонта путей
Власти Новосибирска объявили о возобновлении движения трамвайных маршрутов
По информации пресс-центра мэрии, ремонт трамвайных путей завершился на два дня раньше запланированного срока — ранее предполагалось, что трамваи пойдут с 8 июля.
«С 5:30 6 июля возобновляется движение маршрутов трамваев
Ранее стало известно, что с 16 июля из-за ремонта путей на Троллейном жилмассиве поменяются маршруты трамваев
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС