По новым рельсам: два трамвая вернутся на улицы Новосибирска после ремонта путей

Два трамвайных маршрута временно не ходили из-за ремонта путей
Два трамвайных маршрута временно не ходили из-за ремонта путей

Власти Новосибирска объявили о возобновлении движения трамвайных маршрутов № 11 «Золотая горка — Северный посёлок» и № 14 «Сад Мичуринцев — пл. им. Калинина» благодаря досрочному завершению работ по ремонту путей. 


По информации пресс-центра мэрии, ремонт трамвайных путей завершился на два дня раньше запланированного срока — ранее предполагалось, что трамваи пойдут с 8 июля. 


«С 5:30 6 июля возобновляется движение маршрутов трамваев № 11, 14 по утверждённым схемам. Это связано с досрочным завершением работ по замене рельсошпальной решётки на улице Учительская (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Народной)», — сообщили в пресс-центре мэрии.


Ранее стало известно, что с 16 июля из-за ремонта путей на Троллейном жилмассиве поменяются маршруты трамваев № 10 и 18.

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