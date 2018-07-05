Тянет на рекорд: в Новосибирске появилась 6-метровая стена из шоколадных обёрток

На стене 1120 обёрток от шоколада
На стене 1120 обёрток от шоколада

Сегодня вечером, 5 июля, в Новосибирске установили новый мировой рекорд — представили самую большую коллекцию шоколадных обёрток. Все они наклеены на стену одного из заведений города — шоколадного бара Please, Don't Stick.


Длина стены, по словам директора заведения Светланы Нагорной, составляет порядка 6 метров. На ней размещено 1120 обёрток от шоколада из разных стран, которые собрали посетители и работники бара.


«Работники бара по желанию тоже приносили, но в основном это были посетители. У нас проходила акция на протяжении более года — если вы приносите обёртку, которой ещё нет на нашей стене, то вы получаете взамен нашу фирменную кокосовую конфету», — рассказала корреспонденту НГС Светлана Нагорная.


Стену начали собирать практически с момента открытия — c тех пор прошло чуть больше года. Нагорная утверждает, что подобной коллекции, которая находится в каком-то заведении, нет больше ни у кого в мире — есть только люди, которые собирают коллекцию обёрток от шоколада или конфет и хранят у себя дома.


Свидетельство о мировом рекорде тут же выдали представители агентства «Интер рекорд»
Свидетельство о мировом рекорде тут же выдали представители агентства «Интер рекорд»


Новосибирцы любят ставить рекорды — на праздновании Дня города 24 июня для горожан приготовили рекордный 125-метровый пирог. Его длина символизировала юбилейный возраст Новосибирска.

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