На Вокзальной магистрали откроется гигантский молодёжный бар с танцами

Новосибирская ресторанная компания «Паблик Групп» открывает бар сети Doski в офисном здании на Вокзальной магистрали, 16 — в этом же помещении 8 лет назад появилось первое заведение компании под названием «Пивная арена».


Doski займут просторное помещение на втором этаже 
Doski займут просторное помещение на втором этаже 


Doski на Вокзальной магистрали заняли площадку на втором этаже. Бар фактически готов к открытию, в зале идут последние приготовления.


Как рассказал НГС директор по развитию «Паблик Групп» Роман Кошкаров, бар займёт весь этаж, в зале будет порядка 400 посадочных мест.


Для «Паблик Групп» открытие Doski на Вокзальной магистрали станет возвращением на площадку, с которой начинался её бизнес. В 2010–2014 годы здесь работал бар-дискаунтер «Пивная арена». Заведение запомнилось низкими ценами и драками, которые устраивали подвыпившие посетители.


Doski отличаются от «Пивной арены», уверяет Кошкаров. В этой сети нет платы за вход, как было изначально в «Пивной арене», и крайне низких цен на алкоголь.


«Формат "Досок" — это просто демократичное место для тех, кому нужен активный отдых. Поэтому в зале у нас нет зонирования и перегородок. Днём сюда люди приходят обедать, а вечером он работает как танцевальный бар», — пояснил Кошкаров.


Doski станут пятым крупным заведением в здании на Вокзальной магистрали, 16. Здесь уже работают кафе среднеазиатской кухни «Чучвара», бар People's и сразу два стриптиз-бара.


Владельцы «Паблик Групп» — не единственные рестораторы, кто в последнее время вернулся на старую площадку. Открытая в конце прошлого года кофейня «Чашка кофе» Дениса Иванова заняла помещение, в котором некогда работала самая крупная пиццерия сети New York Pizza, где Иванов начинал карьеру в ресторанном бизнесе.

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