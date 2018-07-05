На Вокзальной магистрали откроется гигантский молодёжный бар с танцами

Новосибирская ресторанная компания «Паблик Групп» открывает бар сети Doski в офисном здании на Вокзальной магистрали, 16 — в этом же помещении 8 лет назад появилось первое заведение компании под названием «Пивная арена».







Doski займут просторное помещение на втором этаже





Doski на Вокзальной магистрали заняли площадку на втором этаже. Бар фактически готов к открытию, в зале идут последние приготовления.







Как рассказал НГС директор по развитию «Паблик Групп» Роман Кошкаров, бар займёт весь этаж, в зале будет порядка 400 посадочных мест.







Для «Паблик Групп» открытие Doski на Вокзальной магистрали станет возвращением на площадку, с которой начинался её бизнес. В 2010–2014 годы здесь работал бар-дискаунтер «Пивная арена». Заведение запомнилось низкими ценами и драками, которые устраивали подвыпившие посетители.







Doski отличаются от «Пивной арены», уверяет Кошкаров. В этой сети нет платы за вход, как было изначально в «Пивной арене», и крайне низких цен на алкоголь.







«Формат "Досок" — это просто демократичное место для тех, кому нужен активный отдых. Поэтому в зале у нас нет зонирования и перегородок. Днём сюда люди приходят обедать, а вечером он работает как танцевальный бар», — пояснил Кошкаров.







Doski станут пятым крупным заведением в здании на Вокзальной магистрали, 16. Здесь уже работают кафе среднеазиатской кухни «Чучвара», бар People's и сразу два стриптиз-бара.







Владельцы «Паблик Групп» — не единственные рестораторы, кто в последнее время вернулся на старую площадку. Открытая в конце прошлого года кофейня «Чашка кофе» Дениса Иванова заняла помещение, в котором некогда работала самая крупная пиццерия сети New York Pizza, где Иванов начинал карьеру в ресторанном бизнесе.

