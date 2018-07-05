Горят по-другому: новосибирцы столкнулись с пробками из-за новых светофоров на площади Энергетиков
На днях на площади Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска установили новые светофоры — из-за этого на площади стали скапливаться серьёзные заторы, сетуют водители.
О новом режиме работы светофоров в редакцию НГС сообщило сразу несколько читателей.
«На этой неделе на площади Энергетиков при въезде на Димитровский мост установили новые светофоры и увеличили время красного сигнала на 30 секунд. Теперь каждое утро наблюдаются пробки от площади Станиславского до площади Энергетиков и на всех прилегающих улицах», — сообщила читательница Екатерина.
Как рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ), новые светофоры установили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
«Работает светофор с 11 июня. Это новый светодиодный пост, светофор с обратным отсчётом. По режиму работы все вопросы надо направлять в ГУБО [Главное управление благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска], мы занимаемся только установкой и подключением светофоров», — рассказали корреспонденту НГС в СМЭУ.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, почему был изменён режим работы светофоров на площади Энергетиков.
26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова