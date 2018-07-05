Горят по-другому: новосибирцы столкнулись с пробками из-за новых светофоров на площади Энергетиков

Очевидцы сообщают, что из-за новых светофоров на площади Энергетиков образуются серьёзные заторы
Очевидцы сообщают, что из-за новых светофоров на площади Энергетиков образуются серьёзные заторы

На днях на площади Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска установили новые светофоры — из-за этого на площади стали скапливаться серьёзные заторы, сетуют водители.


О новом режиме работы светофоров в редакцию НГС сообщило сразу несколько читателей.


«На этой неделе на площади Энергетиков при въезде на Димитровский мост установили новые светофоры и увеличили время красного сигнала на 30 секунд. Теперь каждое утро наблюдаются пробки от площади Станиславского до площади Энергетиков и на всех прилегающих улицах», — сообщила читательница Екатерина.


Как рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ), новые светофоры установили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».


«Работает светофор с 11 июня. Это новый светодиодный пост, светофор с обратным отсчётом. По режиму работы все вопросы надо направлять в ГУБО [Главное управление благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска], мы занимаемся только установкой и подключением светофоров», — рассказали корреспонденту НГС в СМЭУ. 


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, почему был изменён режим работы светофоров на площади Энергетиков. 


26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.

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