Выходные погорячее: в Новосибирск вернётся жара

Уже в субботу температура воздуха начнёт постепенно повышаться

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие выходные — уже в субботу холодный фронт пройдёт, и в Новосибирск вернётся тепло.







Сегодня, 6 июля, в Новосибирске в отдельных районах вероятен небольшой дождь с грозой. Ветер южный 4–9 м/с. Температура ночью 9–12 градусов, днём 21–23.





«7-го и 8-го в городе без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Температура 7 июля ночью 11–13 градусов, днём 22–24 градуса», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





По словам Виноградовой, 8 июля в городе ночью температура воздуха прогреется до 12–14 градусов тепла, а днём потеплеет до 25–27 градусов.





«Проходила серия холодных фронтов через нашу территорию, и произошло похолодание, сопровождавшееся ветром, дождями и грозами <…>. Сейчас мы ещё находимся в зонах фронта, поэтому на завтра вероятность дождя мы оставляем в отдельных районах. А затем, на 7 и 8 июля, будет рост атмосферного давления, ветер слабый и постепенно будет повышаться температура», — добавила Виноградова.