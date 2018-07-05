На месте барака на Кирова построили высотку

На улице Кирова, 236 в Октябрьском районе Новосибирска достроили высотку — разрешение на ввод дома в эксплуатацию застройщик, компания «Комфорт» (входит в ГК «Стрижи»), получил 29 июня.


Высотку построили на месте аварийного дома
Высотку построили на месте аварийного дома


По данным проектной декларации, площадь нового 17–20-этажного дома больше 25,3 тысяч кв. м. По проекту в новостройке 285 квартир, по 5–6 на площадке. Площадь квартир варьируется от 28,17 кв. м в студиях до 74,03 кв. м в «трёшках»-студиях. Как уточнили в отделе продаж застройщика, в продаже остаётся всего две квартиры, обе трёхкомнатные и дороже 4 млн рублей. В базе объявлений N1.RU нашлось 46 вариантов на перепродаже стоимостью от 1,89 млн рублей за студию в 28 кв. м до 4,7 млн рублей за самую просторную трёхкомнатную.


На первом этаже проектом предусмотрели 721,1 кв. м для магазинов. Все они уже куплены, рассказал гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский, а их назначение определится в ближайшее время.


«Про одно помещение известно — там будет аптека, остальные инвесторы будут определять», — сообщил он корреспонденту НГС.


В новостройке есть подземная парковка на 172 автомобиля, ещё 24 парковки есть в границах участка дома и на прилегающей территории. 15 парковочных мест выделили для стоянки возле магазинов.


Полностью завершить все работы в компании обещают к августу, но сейчас во дворе уже установлен детский городок
Полностью завершить все работы в компании обещают к августу, но сейчас во дворе уже установлен детский городок


Строители ещё ведут работы — на территории завершается благоустройство. В компании заверили, что оно будет полностью готово в августе, и с 10 августа дольщикам начнут передавать ключи.


«Дом построен в срок, но из-за проливных дождей благоустройство пришлось перенести на июль, — объяснил Белокобыльский. — В течение июля благоустройство будет закончено. Тем не менее госкомиссия посчитала, что дом готов к вводу, и акт выписала 29-м июня».


Дом построили по программе развития застроенных территорий: раньше на этом месте стоял аварийный дом — право на его расселение и новое строительство компания приобрела на торгах. В конце весны группа приобрела также право на расселение и застройку участка на улице Декоративный питомник: здесь продолжится строительство комплекса «Северная корона». 


Этот дом на Кирова — не единственная новостройка: по соседству компания «Строй Град» возводит высотку ЖК «Октябрьский», а чуть ближе к центру по улице Кирова ГК «Уникон» развивает проект «Столичный», часть которого уже сдана.

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