Ехала на вызов: скорая помощь опрокинулась на бок в Первомайском районе
Днём 5 июля в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и машина скорой помощи — от удара скорая перевернулась на бок.
Авария случилась около 13:00 на пересечении улиц Физкультурной и Красный Факел.
«В машине пациентов не было, они ехали на вызов. Пока там оказывают помощь, информации нет. Факт аварии подтверждается, по пострадавшим ничего сказать не могу пока», — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.
По информации в социальных сетях, машина скорой помощи ехала с выключенной сиреной. Предположительно, на перекрёстке ее не пропустил водитель ВАЗ-21099.
Вечером 7 июня в центре Новосибирска на бок легла скорая помощь — авария произошла на площади Ленина.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), предоставлено очевидцем Виктором (2)