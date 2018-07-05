Ехала на вызов: скорая помощь опрокинулась на бок в Первомайском районе

Машина скорой помощи ехала на вызов
Машина скорой помощи ехала на вызов

Днём 5 июля в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и машина скорой помощи — от удара скорая перевернулась на бок.


Авария случилась около 13:00 на пересечении улиц Физкультурной и Красный Факел.


«В машине пациентов не было, они ехали на вызов. Пока там оказывают помощь, информации нет. Факт аварии подтверждается, по пострадавшим ничего сказать не могу пока», — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.


По информации в социальных сетях, машина скорой помощи ехала с выключенной сиреной. Предположительно, на перекрёстке ее не пропустил водитель ВАЗ-21099.


Пациента в скорой не было
Пациента в скорой не было


Вечером 7 июня в центре Новосибирска на бок легла скорая помощь — авария произошла на площади Ленина.

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