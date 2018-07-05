Ехала на вызов: скорая помощь опрокинулась на бок в Первомайском районе

Машина скорой помощи ехала на вызов

Днём 5 июля в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и машина скорой помощи — от удара скорая перевернулась на бок.





Авария случилась около 13:00 на пересечении улиц Физкультурной и Красный Факел.





«В машине пациентов не было, они ехали на вызов. Пока там оказывают помощь, информации нет. Факт аварии подтверждается, по пострадавшим ничего сказать не могу пока», — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.





По информации в социальных сетях, машина скорой помощи ехала с выключенной сиреной. Предположительно, на перекрёстке ее не пропустил водитель ВАЗ-21099.





Пациента в скорой не было





Вечером 7 июня в центре Новосибирска на бок легла скорая помощь — авария произошла на площади Ленина.

