Новосибирцы столкнулись со странной переадресацией при покупке ОСАГО в интернете

Житель Новосибирска столкнулся с проблемой покупки полиса электронного ОСАГО — страховщики говорят о новой и полезной для рынка системе, а в ЦБ посоветовали написать жалобу.





В редакцию НГС обратился автовладелец Евгений. По его словам, он пытался купить электронный полис ОСАГО, но все сайты страховых компаний перебрасывали его на сайт подозрительной компании из другого города.





«Пробовал купить электронный полис в компаниях "Согласие", где в прошлый раз покупал бумажный полис, потом в "Югории", "Энергогаранте" и "Либерти". Все данные я забиваю, всё проходит, но в последний момент меня перебрасывает со всех этих компаний на РСА (Российский союз автостраховщиков. — К.Ш.). РСА выдаёт меня на компанию "Росэнерго". А "Росэнерго" — я почитал про неё — она находится в Горно-Алтайске, отзывы просто самые что ни на есть плохие. <...> Я не хочу у этой компании покупать полис. Теряется весь смысл выбора страховых компаний», — рассказал корреспонденту НГС автовладелец Евгений.







Он связался по телефону со страховщиками, которые ему сообщили о технических проблемах, из-за которых его перенаправляют на сайт РСА, в то время как в РСА заявили, что технические проблемы на сайтах страховых компаний по длительности не могут превышать 30 минут в день.





Евгений пробовал обратиться лично в офис компании, чтобы купить страховку день в день, — его полис истекал 1 июля, но во всех четырёх компаниях, куда он обратился, ему отказали: «"Энергогарант" говорит, что "нет, мы вам не сможем, потому что надо записываться на осмотр автомобиля, а запись у нас теперь на 23 июля". Получается, я до 23 июля остался без полиса. В "Югории" тоже очередь примерно за месяц, "Либерти" тоже через месяц, чтобы к специалисту прийти».





Василий Зуев, председатель Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков, пояснил НГС, что переадресация — это система «Е-гарант», которая работает в регионе уже несколько месяцев.





«Нужно понимать, что всё-таки страхуется ответственность. То есть виновная сторона застрахована. <...> По сути человеку не важно, в какой он компании застрахован, потому что суть-то такая: кто виновник будет, где застрахован — вот с той компанией ему и нужно будет взаимодействовать. Это не имущество, это ответственность именно участников дорожного движения. Для чего сделана эта система — чтобы избежать как раз симулирование страховых компаний от заключения договоров. Много ведь договоров, которые совсем убыточные. <...> Эта система перераспределяет убыточные регионы, чтобы как-то сбалансировать весь рынок», — объяснил он и добавил, что компании меняются в зависимости от номера ПТС.





В Банке России корреспонденту НГС пояснили, что





в первые четыре месяца жители Новосибирской области 44 раза пожаловались на переадресацию с сайта РСА. Больше всего жалоб было в марте — 16.





«Если автовладелец считает, что переадресация нарушает его права, он может обратиться с жалобой в Банк России. Проще всего сделать это через интернет-приемную на сайте cbr.ru. К жалобе необходимо приложить видеофайл или скриншот экрана с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховщика, а если создан личный кабинет на сайте — логин от него. По каждому случаю проводится проверка. Если переадресация незаконна, страховщик будет привлечен к ответственности», — пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России в ответ на запрос НГС.







В Банке России добавили, что страховщики не имеют права отказаться от заключения договора ОСАГО в день обращения — на подобные случаи также можно пожаловаться с аудио- и видеодоказательствами и свидетелями: «Единственная законная причина отказа — если представлены не все документы. Напомним, что для заключения договора ОСАГО необходим паспорт, ПТС или свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и диагностическая карта. Страховщик вправе осмотреть транспортное средство, если стороны договорятся о месте такого осмотра. Если страхователь и страховщик не договорились о месте или если договор страхования ОСАГО заключается в электронном виде, то осмотр не проводится».





Новосибирцы давно сталкиваются с проблемами при покупке ОСАГО — прошлой весной им навязывали страховку от клеща, а позже начали отказывать владельцам старых машин. Недавно редактор НГС.АВТО на себе проверил покупку автостраховки — его раскрутили на дополнительные поборы.