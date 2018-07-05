Быструю «Тойоту» выкинуло на встречку на Димитровском мосту

В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал

Днём 5 июля на Димитровском мосту в Ленинском районе Новосибирска стокнулись автомобили Toyota, «Волга» и Mitsubishi — после удара «Тойоту» выкинуло на встречку.


Авария произошла около 11:06 недалеко от остановки «Автобаза (проезд Энергетиков)».


«Я ехала в крайнем левом ряду, в сторону центра на "Тойоте Камри". В средней полосе ехал джип. Я ехала со скоростью около 80 км/ч. В какой-то момент внедорожник начал перестраиваться и задел меня в бок вывернутым колесом, из-за чего я вылетела на встречную полосу. По встречке ехала "Волга", мы летели лоб в лоб. Хорошо, что водитель "Волги" вывернул и удар пришелся ему в бок», — рассказала корреспонденту НГС владелица автомобиля «Тойота» Анастасия Доброва.


По словам девушки, в аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД.


«От медицинской помощи все отказались. <…> Водитель джипа вину не признаёт. Сейчас буду искать очевидцев случившегося. Было бы хорошо, если кто-то откликнется», — добавила Анастасия.


Ранее стало известно, что на перекрёстке улиц Ипподромской и Кропоткина столкнулись автобус ПАЗ маршрута № 3 с пассажирами и Nissan x-trail.

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