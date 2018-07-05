Фото: на Расточке снесли дом, который дважды спасли от пожара

На улице Мира в Кировском районе Новосибирска снесли трёхэтажный дом, в котором за месяц произошло два пожара, — сейчас на его месте груда мусора и кирпичей. 


Дом стоял на углу улицы Мира и 1-го переулка Мира
Дом стоял на углу улицы Мира и 1-го переулка Мира


Дом 1945 года постройки решили снести ещё в конце мая. Его признали аварийным после того, как весной в нём произошло два пожара: первый — в середине апреля, а второй — в День Победы. Для того чтобы его потушить, пожарные перекрывали улицу Мира. 


Во время первого пожара пришлось перекрывать улицу вместе с трамвайными путями
Во время первого пожара пришлось перекрывать улицу вместе с трамвайными путями


Дом с одним подъездом успели расселить. В последние месяцы в нём работал магазин канцелярских товаров, продуктовый магазин, аптека и парикмахерская. 


Рядом со снесённым домом осталась жилая трёхэтажка
Рядом со снесённым домом осталась жилая трёхэтажка


Недавно неподалёку от снесённого дома закрыли детский сад постройки того же времени — на его месте планируют построить новый

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