Из бизнес-центра на Семьи Шамшиных эвакуировали людей

Очевидец заметил эвакуацию около 12:00
Очевидец заметил эвакуацию около 12:00

В полдень 5 июля из бизнес-центра «Аврора» на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске эвакуировали людей.


«Я проходил мимо, тут рядом работаю — похоже, это пожарная тревога, учения. Наверное, ложная тревога», — рассказал корреспонденту НГС очевидец, представившийся Алексеем.


По словам очевидца, около бизнес-центра было около двухсот человек.


Бизнес-центр «Аврора» расположен на перекрёстке Семьи Шамшиных и Крылова
Бизнес-центр «Аврора» расположен на перекрёстке Семьи Шамшиных и Крылова


В прошлый раз, 23 июня, НГС рассказывал о другой эвакуации — в Ленинском районе Новосибирска из-за пожарной тревоги посетителей вывели из ТЦ «Континент».

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