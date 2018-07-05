Из бизнес-центра на Семьи Шамшиных эвакуировали людей
В полдень 5 июля из бизнес-центра «Аврора» на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске эвакуировали людей.
«Я проходил мимо, тут рядом работаю — похоже, это пожарная тревога, учения. Наверное, ложная тревога», — рассказал корреспонденту НГС очевидец, представившийся Алексеем.
По словам очевидца, около бизнес-центра было около двухсот человек.
В прошлый раз, 23 июня, НГС рассказывал о другой эвакуации — в Ленинском районе Новосибирска из-за пожарной тревоги посетителей вывели из ТЦ «Континент».
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Елена Громкова
Фото очевидца