Потоп и оползень на Красном: мэрия нашла объяснение провалу у ТЦ «Европа»
В мэрии Новосибирска рассказали о причинах большого провала на Красном проспекте — 2 июля недалеко от ТЦ «Европа» экскаватор провалился в яму вместе с тротуарной плиткой.
На следующий день после того, как экскаватор провалился в яму, очевидцы рассказали НГС, что рядом с этим местом появилась другая яма и возникла угроза оползня.
«При строительстве не был обустроен водоотвод с прилегающей территории, просадка произошла вследствие обильных осадков. Для того, чтобы избежать повторения происшествия, необходимо провести укрепление откосов и обустройство водоотвода ливневых стоков», — ответили на запрос НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Также в департаменте сообщили, что провал уже засыпают. «В настоящее время застройщик ООО "Центр согласований" приступил к засыпке провала», — говорится в ответе чиновников.
На момент подготовки материала ООО «Центр согласований» не отвечал по телефонам.
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Елена Громкова
Фото очевидцев