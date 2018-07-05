Потоп и оползень на Красном: мэрия нашла объяснение провалу у ТЦ «Европа»

Экскаватор провалился в яму в начале недели

В мэрии Новосибирска рассказали о причинах большого провала на Красном проспекте — 2 июля недалеко от ТЦ «Европа» экскаватор провалился в яму вместе с тротуарной плиткой.







На следующий день после того, как экскаватор провалился в яму, очевидцы рассказали НГС, что рядом с этим местом появилась другая яма и возникла угроза оползня.





«При строительстве не был обустроен водоотвод с прилегающей территории, просадка произошла вследствие обильных осадков. Для того, чтобы избежать повторения происшествия, необходимо провести укрепление откосов и обустройство водоотвода ливневых стоков», — ответили на запрос НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.





Фотография одной из ям возле ТЦ «Европа»





Очевидцы заметили оползень рядом с местом происшествия





Также в департаменте сообщили, что провал уже засыпают. «В настоящее время застройщик ООО "Центр согласований" приступил к засыпке провала», — говорится в ответе чиновников.





На момент подготовки материала ООО «Центр согласований» не отвечал по телефонам.





По информации очевидцев, горы песка на Красном проспекте видели уже 3 июля — на следующий день после провала.



