Потоп и оползень на Красном: мэрия нашла объяснение провалу у ТЦ «Европа»

Экскаватор провалился в яму в начале недели
Экскаватор провалился в яму в начале недели

В мэрии Новосибирска рассказали о причинах большого провала на Красном проспекте — 2 июля недалеко от ТЦ «Европа» экскаватор провалился в яму вместе с тротуарной плиткой.


На следующий день после того, как экскаватор провалился в яму, очевидцы рассказали НГС, что рядом с этим местом появилась другая яма и возникла угроза оползня.


«При строительстве не был обустроен водоотвод с прилегающей территории, просадка произошла вследствие обильных осадков. Для того, чтобы избежать повторения происшествия, необходимо провести укрепление откосов и обустройство водоотвода ливневых стоков», — ответили на запрос НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.


Фотография одной из ям возле ТЦ «Европа»
Фотография одной из ям возле ТЦ «Европа»


Очевидцы заметили оползень рядом с местом происшествия
Очевидцы заметили оползень рядом с местом происшествия


Также в департаменте сообщили, что провал уже засыпают. «В настоящее время застройщик ООО "Центр согласований" приступил к засыпке провала», — говорится в ответе чиновников.


На момент подготовки материала ООО «Центр согласований» не отвечал по телефонам.


По информации очевидцев, горы песка на Красном проспекте видели уже 3 июля — на следующий день после провала.
По информации очевидцев, горы песка на Красном проспекте видели уже 3 июля — на следующий день после провала.


Прочтений: 7512
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено