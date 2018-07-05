Спецназ научился ловить бандитов в новосибирских лесах
Под Новосибирском прошли учения спецназа Центрального военного округа. Военные провели занятия по захвату главаря условной бандгруппы в лесу.
Занятия спецназовцев проходили 4 июля на Шиловском полигоне.
«По разведданным спецназ выяснил маршрут движения грузового автомобиля, в котором находился лидер группы условных террористов. Устроив засаду, военнослужащие провели уничтожение водителя и вывели из строя транспортное средство. Затем спецназ произвёл захват главаря бандгруппы и доставил его командованию с целью получения информации о действиях условных террористов», — рассказали в пресс-службе ЦВО, не уточнив, сколько человек участвовало в учениях.
По замыслу тренировки, за захваченным в плен главарём бандитов выдвинулся отряд боевиков. Спецназовцы из группы прикрытия устроили для них засаду и уничтожили преследователей.
В мае под Новосибирском начались масштабные сборы военных Центрального военного округа. Военные впервые отработают на территории Сибири метод «сирийский вал», который используется в борьбе с джихад-мобилями — пикапами, оснащёнными пулемётами и миномётами.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены пресс-службой ЦВО