Спецназ научился ловить бандитов в новосибирских лесах

Учения проходили 4 июля

Под Новосибирском прошли учения спецназа Центрального военного округа. Военные провели занятия по захвату главаря условной бандгруппы в лесу.







Занятия спецназовцев проходили 4 июля на Шиловском полигоне.





«По разведданным спецназ выяснил маршрут движения грузового автомобиля, в котором находился лидер группы условных террористов. Устроив засаду, военнослужащие провели уничтожение водителя и вывели из строя транспортное средство. Затем спецназ произвёл захват главаря бандгруппы и доставил его командованию с целью получения информации о действиях условных террористов», — рассказали в пресс-службе ЦВО, не уточнив, сколько человек участвовало в учениях.





По замыслу тренировки, за захваченным в плен главарём бандитов выдвинулся отряд боевиков. Спецназовцы из группы прикрытия устроили для них засаду и уничтожили преследователей.





Во время занятий спецназовцы отрабатывали захват заложника в лесу





Учения проходили на полигоне у села Шилово





В мае под Новосибирском начались масштабные сборы военных Центрального военного округа. Военные впервые отработают на территории Сибири метод «сирийский вал», который используется в борьбе с джихад-мобилями — пикапами, оснащёнными пулемётами и миномётами.