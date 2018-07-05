Автобус с пассажирами попал в аварию на Ипподромской

Автобус ехал по маршруту с пассажирами
Автобус ехал по маршруту с пассажирами

Утром 5 июля на перекрёстке улиц Ипподромской и Кропоткина на границе Заельцовского и Калининского районов Новосибирска столкнулись автобус ПАЗ маршрута № 3 с пассажирами и Nissan x-trail.


Авария случилась в 9:40 недалеко от остановки «Ж/м Плехановский».


«Автобус ПАЗ и Nissan X-trail двигались по Кропоткина со стороны Республиканской в сторону Красного проспекта в прямом направлении. На перекрёстке с Ипподромской, перед X-trail двигался автомобиль, со встречной полосы со стороны Красного проспекта двигалась скорая, которая поворачивала налево на Ипподромскую, в сторону Танковой. Автомобиль впереди Nissanа остановился, чтобы пропустить скорую, "Ниссан" остановился за ним, а автобус остановиться не успел. Пытался уйти от столкновения и по касательной задел X-trail», — описали ДТП аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в автобусе ехали пассажиры. Никто из них не пострадал. Из-за аварии по Кропоткина собралась пробка в сторону Красного проспекта. Скорость автомобилей на этом участке дороги не превышает 5 км/ч.


Из-за аварии на Кропоткина собралась пробка
Из-за аварии на Кропоткина собралась пробка


Ранее стало известно, что на перекрёстке Гурьевской и Тургенева «Мазда» и «Тойота» попали в аварию — из-за этого остановились трамваи.

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