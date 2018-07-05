Следователи задержали бывшего главного врача детской больницы № 3

Суд рассмотрит ходатайство следователей о мере пресечения бывшему главврачу больницы

Сегодня, 5 июля, Заельцовский суд Новосибирска вынесет меру пресечения бывшему главному врачу Детской городской клинической больницы № 3 — её обвиняют в мошенничестве.





Следователи ходатайствуют о заключении под стражу 68-летней подозреваемой.







«В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с лета 2015 года по конец ноября 2016 года 68-летняя главный врач ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница № 3 ", её 57-летняя заместитель по экономическим вопросам и 56-летняя руководитель направления медицинского страхования АО "Д2 Страхование" путем обмана под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию





похитили денежные средства, принадлежащие ГБУЗ Новосибирской области "Детская городская клиническая больница № 3 ", поступавшие в счет оплаты услуг по пребыванию в палатах повышенной комфортности в двух отделениях в сумме не менее 10 млн рублей,





что является особо крупным размером, после чего распорядились ими по своему усмотрению», — пояснили в пресс-службе СК России по НСО.







Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Бывший главный врач признала вину частично, две других фигурантки уголовного дела признали вину полностью. Одна из женщин находится под подпиской о невыезде, а другая — под домашним арестом.





НГС отправил запрос в минздрав Новосибирской области за комментарием по ситуации.





Обновлено:





«Продлили на 72 часа срок содержания под стражей. Судебное заседание отложили», — рассказала корреспонденту НГС помощник судьи Заельцовского районного суда.







В суде добавили, что имя обвиняемой — Наталья Никифорова.





По информации на сайте больницы, Наталья Никифорова — заслуженный врач России, отличник здравоохранения, врач высшей категории, которая работала в системе здравоохранения 40 лет и более 30 лет в должности главного врача.







С должности главного врача Никифорова уволилась в июне 2017 года после крупного скандала, связанного с жестоким обращении с ребёнком в больнице: нянечка ушла домой, привязав руки мальчика к кровати.





В январе 2017 года отец пострадавшего ребёнка Александр Дурицкий рассказал НГС, что 14 января его полуторагодовалого сына увезли в больницу с диагнозом ОРВИ. Сначала в больницу с сыном легла мама, но её попросили сделать флюорографию. В больнице остался сам Александр, но его тоже отправили делать эту процедуру. Работники больницы пообещали родителям, что за их сыном присмотрит нянечка из отделения для новорожденных.





Когда Александр вернулся, он заметил на руках сына красные отметины. По словам мужчины, позже главный врач больницы призналась, что ребёнка привязывали к кровати лейкопластырем.







«Я почитала в интернете [комментарии], и мне как-то стало тяжело и больно за себя, — объясняла Никифорова своё решение покинуть пост корреспонденту НГС. — Отдав 40 лет здравоохранению и столько сделав, и перестроив больницу, с нуля её создав, читать про себя такие вещи не очень-то приятно. Я решила, что для меня это многовато. Когда люди пишут, что главного врача нужно вообще поганой метлой гнать... Я подумала — ну зачем же меня гнать поганой метлой? Я сама уйду».







Другой громкий скандал в детской клинической больнице № 3 произошёл незадолго до увольнения Никифоровой — в реанимации инфекционного отделения погибла 4-летняя девочка, госпитализированная с диагнозом «ОРВИ тяжёлой степени» и «кишечная инфекция».





«Ситуация была настолько молниеносная, что мы даже не можем в себя прийти», — прокомментировала тогда смерть девочки Никифорова.