Новосибирская группа сняла клип «Тупой» с дошираком и майонезом

Премьера клипа состоялась вечером 4 июля
Премьера клипа состоялась вечером 4 июля

Новосибирская постпанк-группа «Буерак» выпустила новый клип, в котором поиронизировала над собственным творчеством.


Новый клип на песню «Тупой» появился на видеохостинге YouTube вечером 4 июля и на момент публикации набрал больше 15 тысяч просмотров.


«Это не тот клип и песня, которые нужно объяснять. В клипе видно, как мы его создавали», — коротко рассказал корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте» участник дуэта «Буерак» Артём Черепанов накануне выхода клипа. 


Видео с официального канала дуэта «Буерак» на видеохостинге YouTube


Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году. Модные издания не раз включали этот дуэт в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards в 2016 году признало «Буерак» группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake. В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия. А в середине июня новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория.

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