Новосибирская группа сняла клип «Тупой» с дошираком и майонезом
Новосибирская постпанк-группа «Буерак» выпустила новый клип, в котором поиронизировала над собственным творчеством.
Новый клип на песню «Тупой» появился на видеохостинге YouTube вечером 4 июля и на момент публикации набрал больше 15 тысяч просмотров.
«Это не тот клип и песня, которые нужно объяснять. В клипе видно, как мы его создавали», — коротко рассказал корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте» участник дуэта «Буерак» Артём Черепанов накануне выхода клипа.
Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году. Модные издания не раз включали этот дуэт в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards в 2016 году признало «Буерак» группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake. В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия. А в середине июня новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото vk.com/buerak_vsegda_anshlag
Видео канала «Буерак» на youtube.com