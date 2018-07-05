«Мазда» не заметила «Тойоту» на перекрёстке: авария заблокировала трамвайные пути

Утром 5 июля в Новосибирске на перекрёстке Гурьевской и Тургенева «Мазда» и «Тойота» попали в аварию — из-за этого остановились трамваи.


«Mazda 3 двигалась по Тургенева со стороны Дунайской в сторону Бориса Богаткова. "Мазда" при выезде на перекресток Тургенева и Гурьевской не увидела автомобиль Toyota Caldinа и допустила столкновение», — рассказывают аварийные комиссары «Автоспаса»
«Mazda 3 двигалась по Тургенева со стороны Дунайской в сторону Бориса Богаткова. "Мазда" при выезде на перекресток Тургенева и Гурьевской не увидела автомобиль Toyota Caldinа и допустила столкновение», — рассказывают аварийные комиссары «Автоспаса»


Toyota Caldinа перед аварией ехала по Гурьевской. По словам водителя «Мазды», «Тойота» была незаметна из-за припаркованного на обочине автомобиля
Toyota Caldinа перед аварией ехала по Гурьевской. По словам водителя «Мазды», «Тойота» была незаметна из-за припаркованного на обочине автомобиля


Авария случилась в 8 утра, пострадавших нет, но из-за столкновения временно остановились трамваи
Авария случилась в 8 утра, пострадавших нет, но из-за столкновения временно остановились трамваи


На прошлой неделе из-за аварии были заблокированы трамвайные пути на площади Труда — там столкнулись трамвай № 18 и автобус № 4.

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