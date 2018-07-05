«Мазда» не заметила «Тойоту» на перекрёстке: авария заблокировала трамвайные пути
Утром 5 июля в Новосибирске на перекрёстке Гурьевской и Тургенева «Мазда» и «Тойота» попали в аварию — из-за этого остановились трамваи.
На прошлой неделе из-за аварии были заблокированы трамвайные пути на площади Труда — там столкнулись трамвай
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus