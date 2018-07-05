Новосибирцы купили 3,5 тысячи внедорожников и кроссоверов за 5 месяцев

Новосибирцы предпочли внедорожники и кроссоверы другим легковым автомобилям

Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, сколько новых кроссоверов и внедорожников купили жители разных регионов России с января по май 2018 года. Новосибирская область оказалась среди лидеров по доле рынка в сегменте SUV.







«За пять месяцев текущего года в России было продано 278 тысяч новых автомобилей сегмента SUV. Это соответствует доле 43% от общего объема российского рынка», — сообщают специалисты агентства.





Новосибирская область вошла в число 41 региона, где показатель проданных внедорожников и кроссоверов выше среднего уровня по стране. В рейтинге новосибирские покупатели оказались на 14-м месте.





Всего за 5 месяцев в Новосибирской области купили 3400 автомобилей сегмента SUV. Это 52,4% от общего числа всех проданных легковых автомобилей в регионе — всего купили 6490 машин.





Самая высокая доля продаж новых SUV отмечена в Сахалинской области, где она составила 76,1%. Здесь купили 510 внедорожников и кроссоверов, всего купленных автомобилей было 670.





В конце июня агентство «Автостат» рассказывало о результатах другого своего исследования — оказалось, что в мае в Новосибирске было продано два автомобиля в сегменте люкс.