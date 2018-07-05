Фото: двойная радуга раскинулась над Новосибирском

Утром 5 июля жители Новосибирска стали свидетелями двойной радуги, раскинувшейся по небу.


«Полная радуга над "Чистой Слободой" в половине шестого утра восхитительна!» — написал в редакцию автор фото
«Полная радуга над "Чистой Слободой" в половине шестого утра восхитительна!» — написал в редакцию автор фото


Также много фотографий с радугой появилось в соцсетях.



Утро

Публикация от Виктория Сагаровская (@podlynna)






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