Водительские права подорожали до 3000 рублей

Водительские права подорожали до 3000 рублей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон N 180-ФЗ о внесении изменений в Налоговый кодекс, этим документом, в частности, устанавливаются новые пошлины для автолюбителей, сообщает интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru. 


Увеличен размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе — с 2000 рублей до 3000 рублей. Свидетельство о регистрации автомобиля дорожает с 800 до 1500 рублей. 


Власти объясняют причины повышения пошлин увеличением расходов на изготовление прав и свидетельств — «соразмерно фактическим затратам федерального бюджета». 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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