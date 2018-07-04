Следствие составило фоторобот убийцы школьника на пляже «Бумеранг»

Фоторобот одного из убийц школьника

В следственном управлении СК по Новосибирской области составили портреты подозреваемых в убийстве 16-летнего подростка на территории пляжа «Бумеранг».







Старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Михаил Третьяков пояснил НГС, что на одного из предполагаемых убийц составлен фоторобот, а за достоверную информацию, которая поможет следствию, предусмотрено денежное вознаграждение.







«Действительно объявлено денежное вознаграждение. Оно обязательно будет, если информация окажется достоверной и поможет следствию», — заметил Михаил Третьяков и уточнил, что размер вознаграждения будет обсуждаться индивидуально.







В СК составили и внешнее описание мужчин, которые могут быть причастны к убийству подростка.







Мужчина № 1: на вид около 25–35 лет, славянской внешности, рост около 185 см, полного телосложения. Был одет в спортивный костюм тёмного цвета с яркими вставками в районе плеч. У него широкое лицо, неухоженная светло-русая борода, короткая причёска.



Мужчина № 2: на вид около 25–35 лет, славянской внешности, рост около 170 см, худощавого телосложения. Был одет в спортивные штаны и спортивную майку. Имел достаточно свежую гематому на левом глазу. У него вытянутое лицо, волосы темно-русые, короткая стрижка.



«Всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, совершивших преступление, убедительно просим позвонить по телефонам: 8–913–792–08–88, 8-(383)-203–57–39, 8–913–012–83–78, 8-(383)-332–52–42 в следственное управление СК России по Новосибирской области. Конфиденциальность информации о лицах, сообщивших правоохранительным органам полезную информацию, будет сохранена в установленном законом порядке», — сообщили в СК.







Напомним, 16-летнего школьника из Новокузнецка Дмитрия Абрамова убили несколькими ударами ножа по горлу на пляже «Бумеранг» утром 28 июня.